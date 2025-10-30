Representante da hidrelétrica afirma que o aumento do consumo exige previsões integradas entre governo e setor elétrico

Representante da Itaipu Binacional, Jackson Querubim, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o avanço dos data centers e das aplicações de inteligência artificial (IA) no Brasil exige planejamento energético de médio e longo prazo. Ele participou do evento Brasil Ciberseguro 2025, promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), em Brasília.

“É necessário um planejamento, porque dependendo da origem da energia — e a maioria demanda anos para você ter essa previsão — é preciso avaliar a capacidade futura de atendimento”, disse Querubim.

Segundo ele, a instalação de grandes centros de dados representa um novo tipo de consumo energético, concentrado em pequenas áreas, o que pressiona a infraestrutura de transmissão e distribuição. Por isso, a localização dessas unidades deve ser considerada em conjunto com o planejamento de geração e transporte de energia.

Itaipu Binacional: Data centers

“Os data centers são pontos de consumo muito grandes, em áreas pequenas. Isso traz um pouco de estresse para a chegada da energia ao local. É preciso planejar bem para não haver sobrecarga na rede”, explicou.

Querubim destacou que outras regiões do mundo já integram fontes renováveis — como solar, eólica, geotérmica e energia das ondas — na alimentação de data centers, e defendeu que o Brasil siga caminho semelhante.

“Quanto mais próxima, a geração do local de consumo, menos impacto haverá em uma eventual sobrecarga. O desafio é aproveitar as energias renováveis o máximo possível e preparar a infraestrutura para esse tipo de consumo diferente”, afirmou.

O executivo observou que a expansão da IA deve aumentar significativamente a demanda energética do setor tecnológico, o que já motiva empresas a buscarem reservas de energia para garantir seus projetos.

“A instalação de data centers é praticamente o grande volume de uso da IA, e o consumo é considerável. Se não houver planejamento, vai haver disputa por essa energia entre setores”, alertou.

Para o representante da Itaipu, a coordenação entre governo, setor elétrico e empresas de tecnologia é indispensável para evitar gargalos e disputas.

“Não tem como não planejar. A situação está posta e tem que ter conversa de todos os setores para ninguém deixar de ser atendido”, disse.

Ao comentar a participação da Itaipu no evento, Querubim ressaltou a importância da cooperação entre instituições públicas e privadas também no campo da cibersegurança e do compartilhamento de informações estratégicas.

“Os criminosos trocam informações e acessos. Então, a gente precisa se organizar para responder adequadamente. Fóruns como esse são importantes para criar confiança e fortalecer o setor”, concluiu.