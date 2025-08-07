Banda larga segue em alta, com novo ritmo e composição

Em sua estreia no Tele.Síntese, José Felipe Ruppenthal apresenta seu Panorama da Banda Larga Fixa no Brasil - que cresce ainda cresce mais por ano do que toda a Europa em três anos. Confira!

O Brasil encerrou o mês de junho de 2025 com 52.908.961 acessos de banda larga fixa, de acordo com dados oficiais da Anatel. Um avanço significativo em relação a 2011, quando o país contava com apenas 15,2 milhões de conexões.

O crescimento anual registrado foi de 6,31% na comparação com junho de 2024. No entanto, esse número pode estar subestimado em cerca de 1 milhão de acessos, devido a um problema recorrente de subnotificação.

Foram identificadas 822 prestadoras que reportaram dados em maio, mas não em junho, o que gerou uma lacuna de 976.307 acessos nos registros oficiais. Esse tipo de distorção reforça a necessidade de cautela na análise de estatísticas públicas e a importância de aprimorar os mecanismos de reporte.

Considerando esse ajuste, o total de acessos ultrapassa 53,8 milhões, elevando o crescimento anual para 8,26% no mesmo período.

Essa última janela de 12 meses chega com alguns destaques:

Acesso via satélite apresentou crescimento expressivo de 29,1%, com mais de 141 mil novos acessos, reflexo direto da consolidação dos satélites de órbita baixa (LEO) no Brasil.

A fibra permanece como tecnologia predominante, respondendo por 77,9% de todos os acessos. Se consideramos apenas as operadoras competitivas esse percentual ultrapassa 90%.

As tecnologias legadas seguem em retração: Rádio: -9 mil acessos Cabo coaxial: -280 mil acessos Cabo metálico: -470 mil acessos

88% dos acessos são residenciais (B2C) indicando oportunidades latentes no segmento corporativo (B2B).

Pulverização do mercado se mantém significativa: As 10 maiores operadoras concentram 57,9% dos acessos, Enquanto os outros 42,1% estão distribuídos entre 8.347 prestadoras com base nos dados de junho/25.



Nos últimos 12 meses, o Brasil adicionou mais acessos de banda larga fixa do que a maioria dos países europeus em três anos. Mas por aqui, operam mais de 22 mil prestadoras, um grau de pulverização único no mundo.

O mercado segue em expansão, mas ainda em um ritmo incompatível para suportar tamanha pulverização.

A fragmentação operacional, a informalidade e os desafios regulatórios seguem limitando não apenas a escala e a eficiência do crescimento, mas também a visibilidade real sobre a infraestrutura do país.

Mês que vem tem mais!

José Felipe Ruppenthal é CEO da consultoria Telco Advisors e todo mês traz ao Tele.Síntese sua análise sobre o mercado de telecomunicações na coluna Etc. & Thal.