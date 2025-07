O AGROtic 2025 está chegando! Saiba como participar.

A 11ª edição do AgroTIC, evento promovido pelo Tele.Síntese, acontece entre os dias 29 e 31 de julho de 2025, em formato totalmente online e gratuito, reunindo representantes do setor produtivo, indústria de tecnologia, operadoras, startups, universidades e órgãos públicos. A programação é voltada ao avanço da transformação digital no agronegócio, com foco em conectividade, automação, inteligência artificial e políticas públicas de incentivo à inovação.

Com apoio do hub de inovação da USP, a EsalqTec, o evento está estruturado em três eixos temáticos: infraestrutura e conectividade no campo, automação e inteligência de dados, e políticas públicas e ecossistemas de inovação. Ao longo dos três dias, especialistas apresentarão casos práticos, modelos de financiamento e experiências de sucesso em conectividade rural, computação em nuvem, agricultura de precisão e tecnologias digitais aplicadas à gestão agrícola.

O primeiro dia – 29 de julho

O evento abre com o painel sobre conectividade rural, com foco em redes 5G, 4G, LPWAN, LoRa e satélites. Participam Daniel Fuchs (Grupo Datora), Eduardo Polidoro (Claro), Renato Bueno (Nokia), Renato Coutinho (ConectarAGRO), Ricardo Amaral (Hughes do Brasil), com moderação do editor do Tele.Síntese, Rafael Bucco.

A sessão seguinte trata da armazenagem de dados em nuvem e agricultura em tempo real, com Bruno Ciscotto (NeoCloud) e Hélio Lopes (PUC-Rio), abordando o uso da nuvem para rastreabilidade, previsões agrícolas e decisões estratégicas no campo. Também serão apresentados pitches de startups por Lucas Koren (IMBR Agro) e Cristiane Tibola (Life Biological Control / Pragas.com).

O segundo dia – 30 de julho

No segundo dia, a abertura será conduzida por Cristiano Alves, diretor comercial da TIP Brasil. O primeiro painel do dia trata de automação e robótica no agronegócio, com Daniel Costa (Instituto Eldorado) e Gustavo Fedrizzi (AgroData), que discutirão o uso de drones, tratores autônomos e sistemas inteligentes.

Em seguida, o painel “Ferramentas para disrupção tecnológica no agronegócio” reunirá Bernardo Arnaud (StarkSat), Bruno Ferreira Vilela (Serpro), Marcelo Abreu (Venturus) e Roberto Fray da Silva (ESALQ/USP) para discutir como IA, blockchain e big data estão moldando novos modelos de comercialização e financiamento agrícola. Também será apresentado o pitch de Vitor Silva, da INRALT.

O terceiro dia – 31 de julho

O último dia terá como keynote a apresentação de gestores públicos e pesquisadores sobre o papel estratégico das políticas públicas na transformação digital do agro. Em seguida, o painel sobre agricultura digital e políticas públicas trará Giuliano Ramos Alves (ABAG) e Nilo Pasquali (Anatel), com moderação de Rafael Bucco.

Na parte final, o painel sobre ecossistemas de inovação contará com Danielle Leonel (HUB CNA), Leonardo Alvarenga (SNASH – SNA Startup Hub) e Valdner Ramos (UNIVASF), sob moderação de Sérgio Barbosa (EsalqTec). O pitch do dia será apresentado por Alberto Pessina, da Agromove.

Conectividade, automação e políticas públicas como eixos estruturantes

Entre os temas centrais do AGROtic 2025 estão:

Conectividade rural com redes móveis, LPWAN e satélites;

Gestão de risco agrícola com uso de IA, big data e blockchain;

Automação e robótica com sensores, drones e tratores inteligentes;

Armazenagem em nuvem e decisões baseadas em dados;

Políticas públicas de financiamento e inclusão digital no campo;

Startups e ecossistemas de inovação como aceleradores da transformação tecnológica.

O evento é voltado a produtores rurais, cooperativas, empresas de tecnologia, operadoras, ISPs, pesquisadores e órgãos públicos, e será transmitido ao vivo entre 9h e 13h nos três dias. As inscrições estão abertas no site oficial do evento, aqui.