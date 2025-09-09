Começam as obras do anel óptico das infovias do Norte Conectado

Projeto cria anel óptico na Amazônia, interligando nove infovias e garantindo internet de alta velocidade a mais de 10 milhões de pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta terça-feira, 9 de setembro, em Manaus (AM), no início das obras de integração das infovias do Programa Norte Conectado e para a entrega da Infovia 04, que liga Boa Vista (RR) a Vila de Moura (AM). O anúncio foi antecipado em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira , 8, pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e pelo Ministério das Comunicações (MCom).

O chefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, acompanhou o acionamento das máquinas que vão depositar os cabos no leito do rio. Participaram também do evento os ministros das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; o CEO da EAF, Leandro Guerra; e outras autoridades.

O projeto prevê a implantação de um anel óptico subaquático que interligará as nove infovias planejadas para a Amazônia, formando uma rede com mais de 12 mil km de cabos de fibra óptica lançados nos rios da região. A iniciativa deve beneficiar mais de 70 cidades em seis estados da Amazônia Legal, alcançando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas com acesso à internet de alta velocidade.

EAF destaca escala inédita do projeto

Leandro Guerra, CEO da EAF, destacou a dimensão da obra. “O Norte Conectado é um projeto de integração nacional, de inclusão social e de democratização da informação. É uma rede muito potente, que, em sequência, seria suficiente para ir até a Europa e voltar”, afirmou. Segundo ele, a presença do presidente Lula no evento marca o início efetivo da implantação do anel óptico subaquático. “Amanhã, o presidente vai acionar as obras de integração do programa. Vamos começar a implantar o anel óptico subaquático, que vai conectar todas as nove infovias.”

A EAF é responsável pela execução das obras de interligação, sob coordenação do MCom e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A entidade também conduz a construção de seis das nove infovias que compõem o programa.

Inclusão digital e serviços públicos

Para o governo, a infraestrutura representa um salto em inclusão social. “A inclusão digital [do programa Norte Conectado] leva para o cidadão a inclusão social. Ele terá condições de desenvolver localmente sua economia, vai ter acesso aos serviços eletrônicos do governo. É uma revolução para essas populações”, disse Jordan Paiva, diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital do MCom.

Após a cerimônia de autorização, o presidente Lula deve visitar a balsa da EAF atracada no Rio Negro, de onde partirá o lançamento dos cabos subaquáticos que vão interligar, inicialmente, as Infovias 01 (Santarém–Manaus) e 04 (Boa Vista–Vila de Moura).