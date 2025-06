A Warner Bros. Discovery anunciou nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025, que será dividida em duas empresas independentes e listadas em bolsa, apenas três anos após a união que movimentou US$ 43 bilhões. A operação, prevista para ser concluída até meados de 2026, será realizada como cisão nos Estados Unidos. A decisão decorre da necessidade de dar foco estratégico a dois modelos distintos de negócios: o streaming e os estúdios de conteúdo, por um lado, e as redes lineares de TV e seus desdobramentos digitais, por outro.

A nova empresa Streaming & Studios reunirá HBO, HBO Max, Warner Bros. Television, DC Studios, Warner Bros. Games, estúdios cinematográficos e experiências da marca. Já a Global Networks concentrará os canais de televisão e produtos digitais derivados dessas redes, como CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ e o Bleacher Report.

Receita do streaming cresce; TV linear recua

Os dados financeiros do primeiro trimestre de 2025 mostram crescimento de 8% na receita de streaming, que passou de US$ 2,46 bilhões para US$ 2,65 bilhões em um ano. No mesmo período, a receita total do segmento Global Linear Networks caiu 7%, de US$ 5,12 bilhões para US$ 4,77 bilhões. E a receita total da unidade de estúdios encolheu 18%, para R$ 2,31 bilhões.

Dentro da divisão de canais, as receitas de distribuição — que incluem contratos com operadoras — recuaram 9%, enquanto a publicidade caiu 12%. Apesar da queda, o segmento de canais ainda é altamente lucrativo: o EBITDA ajustado foi de US$ 1,79 bilhão, ante US$ 2,12 bilhões no ano anterior.

Streaming permanece nos dois grupos, com funções distintas

Ambas as empresas manterão operações de streaming, mas com enfoques diferentes:

A Streaming & Studios será responsável por serviços direto ao consumidor (D2C), com destaque para o HBO Max, que está presente em 77 países e tem novas expansões previstas para 2026. Essa empresa também abrigará os estúdios de produção e a propriedade intelectual de marcas como DC e Harry Potter.

A Global Networks terá streaming como extensão de seus canais lineares, por meio de produtos como Discovery+, CNN’s streaming offering e B/R. A companhia manterá atuação ampla em TV por assinatura e conteúdos ao vivo.

Estrutura financeira e cronograma

Para viabilizar a reestruturação, a empresa firmou uma linha de crédito temporária de US$ 17,5 bilhões com o J.P. Morgan, que será refinanciada antes da separação. A transação ainda depende de aprovação do conselho de administração, parecer da Receita Federal dos EUA sobre a neutralidade fiscal e condições de mercado.

A Warner Bros. Discovery também informou que a Global Networks manterá até 20% de participação na nova empresa de streaming, com previsão de monetização futura para reforçar a desalavancagem financeira. (Com assessoria de imprensa)