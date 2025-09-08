Chamadas para o SAMU voltam a funcionar no Piauí

SAMU não podia ser contatado por parte da população após falha em base de dados da Oi; Anatel interveio.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou nesta segunda-feira, 8 de setembro, o restabelecimento das chamadas para o 192, serviço de urgência do SAMU, em municípios do Piauí. O problema foi solucionado após ação de fiscalização conduzida pelo escritório regional da agência, que identificou uma falha sistêmica relacionada à operadora Oi. Dede 2023 a agência identificava instabilidades na oferta do serviço.

Falha de base de dados

De acordo com a superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, testes realizados em campo com chips de diferentes prestadoras mostraram que as chamadas ao 192 não estavam chegando corretamente à central de atendimento em Teresina. A causa foi localizada em uma base de dados desatualizada, sob responsabilidade da Oi, que impedia o direcionamento adequado das ligações.

Para viabilizar a correção pelas empresas, a Anatel distribuiu códigos-chave atualizados correspondentes aos números de encaminhamento em cada município. A medida permitiu a retomada do fluxo das chamadas.

A atuação foi desencadeada após solicitação da Secretaria de Saúde do Estado, diante do aumento de reclamações. Além da fiscalização, a agência intermediou a colaboração entre prestadoras móveis, a Secretaria de Saúde do Piauí, o SAMU estadual, o SAMU de Teresina e a Agência de Tecnologia da Informação do Estado.

A Oi tinha apenas 60 municípios configurados em sua base de dados, mas o cliente SAMU/PI apresentou uma relação de aproximadamente 120 municípios que deveriam já estar atendidos.

A superintendente de Controle de Obrigações, Suzana Rodrigues, destacou que a ocorrência “evidencia a relevância estratégica e a transversalidade do setor de telecomunicações”.

Solução virtual

Além da correção imediata, a Anatel apoiou a migração do sistema de encaminhamento para a solução UC4X, que virtualiza a telefonia fixa. A tecnologia é apontada pela agência como alternativa mais robusta para garantir a continuidade das chamadas de emergência.

Segundo o gerente da Anatel Piauí, Francisco José Matias, a coordenação estadual do SAMU já confirmou a melhoria do sistema. “A parceria com a Secretaria de Saúde do Piauí e a colaboração técnica com as operadoras foram fundamentais para que pudéssemos resolver o problema de forma ágil, garantindo que as chamadas de emergência não fiquem sem resposta”, afirmou. (Com assessoria de imprensa)