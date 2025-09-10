Anatel: novos conselheiros defendem unidade na atuação sobre ambiente digital

Novos conselheiros Octavio Pieranti e Edson de Holanda defendem uma Anatel unida na definição de sua atuação no ambiente digital

Na primeira semana de atuação como conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Octavio Pieranti e Edson de Holanda enfatizaram a importância de a autarquia manter um posicionamento de unidade frente aos desafios regulatórios do ambiente digital. A informação foi divulgada por ambos em coletiva à imprensa durante solenidade de posse oficial na manhã desta quarta-feira, 10, na sede da Anatel, em Brasília.

Ambos reforçaram que a agência deve falar com uma só voz para fortalecer seu papel institucional e evitar sobreposição de competências. Pieranti e Holanda ainda ressaltaram que regulação digital deve ser construída com consenso interno e diálogo com Executivo e Legislativo.

Pieranti lembrou que a Anatel possui tradição em lidar com setores que se entrelaçam ao de telecomunicações, como os serviços digitais, e destacou que a regulação deve ter como foco a garantia de direitos.

Foto: Solenidade de posse dos novos conselheiros da Anatel; no telão, Octavio Pieranti

“A expectativa não é de um único regulador. Assim como ocorre na proteção de dados, haverá múltiplos órgãos atuando. A Anatel estará pronta para desempenhar as atividades que lhe forem atribuídas pelo Congresso Nacional e pelo Executivo”, afirmou Pieranti.

Já Holanda ressaltou que a consolidação de um entendimento interno é prioridade. Segundo ele, a diversidade de interpretações sobre o papel da agência no ecossistema digital precisa dar lugar a um posicionamento convergente.

Foto: Solenidade de posse dos novos conselheiros da Anatel; no telão, Edson Holanda

“Eu e o Octavio, junto com os demais diretores, vamos discutir e formar um entendimento uníssono. Queremos construir consensos para que não haja impacto no setor por sobreposição de competências”, declarou.

O conselheiro também reconheceu que a Anatel já possui atribuições claras sobre atores que utilizam redes ou comercializam equipamentos de telecomunicações. Contudo, reforçou que novas regras em discussão no Congresso sobre inteligência artificial e serviços digitais exigirão alinhamento entre a agência, o Executivo, o Legislativo e a sociedade.

O processo de definição do Regulamento de Direitos e Deveres dos Usuários, atualmente em análise no Conselho Diretor, foi citado como exemplo de tema que deve ser tratado com cautela e deliberação colegiada. “Sabemos da importância do assunto e vamos aprofundar o debate com calma, sempre buscando um discurso comum do colegiado”, afirmou Holanda.

Com a posse de Pieranti e Holanda, o Conselho Diretor da Anatel passa a contar com cinco membros em exercício, em um momento de discussões estratégicas sobre regulação digital, uso de espectro e consolidação das competências da agência.

Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 58